Endlich: Samsungs Bixby kann ab Dezember Deutsch

Programmier-Suite soll App-Entwicklung leicht machen

Überdies will man das Tool für Entwickler öffnen, die Bixby, so hofft man, dann wiederum in ihre Apps und Services einbauen und ihm so zu größerer Verbreitung verhelfen sollen. Dafür hat man eigens eine Software-Suite namens Bixby Developer Studio geschaffen, die Samsungs Rechenzentren für Künstliche Intelligenz anzapfen und den Programmiervorgang so vereinfachen sollen.