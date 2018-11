Lithium-Batterien verursachen Millionenschäden

Man findet die leistungsstarken Energiequellen in Handys, Laptops, Digicams, E-Bikes, Akkubohrern, Drohnen und blinkenden Kinderschuhen. „Wir forschen seit Jahren an den Brandursachen in der Abfallwirtschaft und sind zu einem eindeutigen Schluss gekommen: Lithium-Batterien im Restmüll sind die Hauptursache“, sagte Roland Pomberger, Leiter des Forschungsprojekts BatSAFE an der Montanuniversität.