Emirates testet „biometrischen Pfad“ in Dubai

Die biometrische Ausrüstung wurde unlängst im Terminal 3 am Dubai International Airport installiert und soll Passagieren eine „reibungslose und nahtlose Abwicklung der ‘Reise am Flughafen‘“ ermöglichen, so die Airline in einer Mitteilung . Platziert sind die Scanner demnach an ausgewählten Check-in-Schaltern, in der Emirates-Lounge sowie an ausgewählten Boarding-Gates. Nach internen Tests soll die Erfassung der Passagiere auf weitere „wichtige Kundenpunkte“ wie Flugsteig, Transitschalter oder Chauffeur-Service ausgeweitet werden.