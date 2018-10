E-Autos: EU-Kommissar forciert Batterie-Allianz

Bei den Energiespeichern der Zukunft gehe es aber nicht nur um Größe. „Wenn wir in Europa auch in Zukunft die besten Autos der Welt produzieren wollen, müssen wir auch die besten wiederverwertbaren Batterien herstellen“, sagte der Slowake. Daneben sollen sie noch über andere Fähigkeiten verfügen und etwa überschüssige Energie zurück ins Netz speisen. Die Kommission arbeite an neuen Standards dafür.