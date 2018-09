Maschinen arbeiten schon bald mehr als Menschen

Schon in wenigen Jahren werden Maschinen laut einer Prognose des Weltwirtschaftsforums mehr Arbeit erledigen als Menschen. Durch diesen Wandel sollen aber insgesamt mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen, so die Stiftung in einer am Montag veröffentlichten Studie. Demnach erledigen Menschen derzeit noch 71 Prozent der Arbeit und Maschinen nur 29 Prozent. Bis 2025 soll der Anteil der Maschinen auf mehr als die Hälfte anwachsen.