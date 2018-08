Die schönsten Filme für den Herbst

Ein Drama, dass zu Tränen rührt - ideal für den Mädelsabend!

Will ist eigentlich kein Mann für längere Beziehungen. Das ändert sich, als er Charlotte kennen lernt und sich die beiden ineinander verlieben. Als Will Schluss machen möchte, erzählt Charlotte ihm, dass sie bald sterben wird. Will bleibt bei Charlotte, kämpft aber immer mit der Schwierigkeit, treu zu bleiben...



