MX Vertical: Logitech stellt die Maus auf den Kopf

„Wir wissen, dass viele Computernutzer Beschwerden in der Hand, am Unterarm und am Handgelenk haben“, so Delphine Donne-Crock von Logitech in einer Aussendung. „Daher haben wir die MX Vertical, unsere bislang fortschrittlichste ergonomische Maus entworfen, die eine natürliche Händedruck-Position ermöglicht.“