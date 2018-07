Urlaub auf der „Mamma Mia“-Insel

Es war die bisher zweiterfolgreichste Musicalverfilmung weltweit, spielte an den Kinokassen 610 Millionen Dollar ein. Nun lief die Fortsetzung des knallbunten starbesetzten Sommerkinospaßes an. Es darf stark damit gerechnet werden, dass auch „Mamma Mia - Here we go again“ ein Hollywood-Blockbuster wird.