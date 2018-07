„Fuchsia“ soll Android und Chome OS ersetzen

Das bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindliche Fuchsia-System solle unter anderem stärker auf die Interaktion per Sprache und häufigere Sicherheits-Updates ausgerichtet werden, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Demnach sei angedacht, Fuchsia binnen drei Jahren auf vernetzte Lautsprecher mit Sprachassistenten zu bringen, danach auf größere Computer wie Notebooks.