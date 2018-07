Sony lud statt Trailer kompletten Film auf YouTube

„Khali The Killer: Official Red Band Trailer“ lautete der Titel des in der Nacht auf Mittwoch hochgeladenen Videos (siehe Screenshot oben). Doch wer reinklickte, bekam wesentlich mehr als einen bloßen Vorgeschmack auf den Film präsentiert, wie die Website Torrentfreak.com berichtet: Statt eines wenige Minuten langen Trailers hatte Sony Pictures den kompletten, rund anderthalbstündigen Streifen hochgeladen.