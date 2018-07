Psychedelische Bilder in „Shape of the World“

In „Shape of the World“ reist der Spieler ganz im Stil von Titeln wie „Flower“, „Journey“ oder „ABZU“ durch eine farbenfrohe und geradezu psychedelische Spielwelt. Die Entwickler von Hollow Tree Games versprechen ein Abenteuer voller Wunder, anmutiger Kreaturen und blühender Flora. Im Trailer stellen sie das für den PC und die Xbox One verfügbare Erkundungsspiel näher vor.