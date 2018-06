„The Crew 2“: Die neue Open-World-Raserei ist da

Ubisoft hat den zweiten Teil seiner Open-World-Raserei „The Crew“ veröffentlicht. Im Gegensatz zum Vorgänger rasen die Spieler darin nicht nur per Auto, sondern auch per Motorrad, Speedboot und Flugzeug durch die virtuellen USA. Das Game kann allein oder mit Freunden gespielt werden, benötigt aber eine permanente Online-Verbindung, um zu funktionieren. Es gibt vier Renntypen: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Hierfür steht eine breite Auswahl an verschiedenen Fahrzeugtypen zur Verfügung.