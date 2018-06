Nachhilfe kostet uns 100 Millionen Euro im Jahr

Lerndruck in Volksschulen steigt

Gleichzeitig brauchen 704.000 Kinder ihre Eltern als - oft unfreiwillige - Nachhilfelehrer. 2017 waren es erst 612.000 Kinder gewesen. Alarmierend ist laut AK-Umfrage, dass sich in den Volksschulen der Anteil der Schüler, die Nachhilfestunden nehmen, in einem Jahr von sechs auf 14 Prozent glatt verdoppelt hat. Laut Anderl steigt der Lerndruck in den Volksschulen, weil die Regierung Aufnahmeprüfungen fürs Gymnasium angedacht hat. Das Fach, in dem die meisten Probleme haben, ist Mathe.