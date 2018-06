Spektakuläre Seeschlachten in „Skull and Bones“

Letztes Jahr sorgte die Ankündigung für Furore, heuer hat Ubisoft endlich mehr Infos und Spielszenen aus seinem Piratensimulator „Skull and Bones“ präsentiert. Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles haben die Franzosen einen Cinematic Trailer veröffentlicht und auch erste Gameplay-Szenen von den Kaperfahrten im indischen Ozean vorgeführt. Bis Hobby-Freibeuter in See stechen können, wird es leider noch etwas dauern: Erscheinen soll „Skull and Bones“ erst 2019.