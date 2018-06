Samurai gegen Mongolen in „Ghost of Tsushima“

Sony hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles ein neues PS4-Exklusivspiel namens „Ghost of Tsushima“ angekündigt. Der Titel entführt die Spieler ins mittelalterliche Japan, das gerade mit einer Invasion kriegerischer Mongolen kämpft. Nur Protagonist Jin Sakai und seine Samurai stellen sich den mongolischen Horden in den Weg. Spielerisch scheint es sich um einen Mix aus Schleichen, Schwertkampf und Parkour-Einlagen zu handeln, ein Erscheinungsdatum hat Sony noch nicht verraten.