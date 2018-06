„Death Stranding“: Trailer zum neuen Kojima-Spiel

Alle Welt rätselt, an was für einem Spiel „Metal Gear Solid“-Erfinder Hideo Kojima nach seinem Abgang bei Konami arbeitet. Ein paar Infos zu „Death Stranding“ sind zwar bereits veröffentlicht worden, Genaueres blieb Kojima bislang aber schuldig. Auf der E3 2018 wurde nun das bisher ausführlichste Vorschauvideo enthüllt. Klar lässt auch das jede Menge Fragen offen, es zeigt aber in eine gewisse Richtung: Mystery und Survival. Bis sich die Spieler selber ein Bild machen können, wir es noch dauern. Ein Erscheinungsdatum fehlt noch.