„Control“: Das neue Spiel der „Max Payne“-Macher

Remedy, das Entwicklerstudio hinter dem Kult-Game „Max Payne“, hat auf der E3 in Los Angeles ein neues Projekt angekündigt. In „Control“ erwartet die Spieler das Übernatürliche: Heldin Jesse Faden, Chefin einer geheimnisvollen Organisation namens „The Bureau“, manipuliert ihre Umwelt per Telekinese und zerstört mit ihren Fähigkeiten ganze Räume. Erscheinen soll der TItel erst 2019.