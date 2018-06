Botschafterin gibt Kurz einen Schnellsprachkurs

Rede vor dem American Jewish Committee

In Jerusalem will Kurz auch vor dem Weltforum des AJC sprechen. Kurz holt damit einen Auftritt nach, den er im Vorjahr wegen einer Reise als OSZE-Vorsitzender kurzfristig hatte absagen müssen. Auf dem Programm stehen außerdem ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und des Theodor-Herzl-Museums zu Ehren des Begründers des politischen Zionismus. Am Grab des ehemaligen Präsidenten Shimon Peres wird zudem ein Kranz niedergelegt. Auch die Besichtigung der Max Rayne Hand in Hand School der Jerusalem Foundation ist geplant.