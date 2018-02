Optioment: Experten warnen vor „Ausgleichsfonds“!

Laut FMA war der angebliche Anlegerhilfsverein RCIID bereits Teil der Optioment-Sachverhaltsdarstellung, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden ist. Zurzeit werde aber nicht gegen RCIID ermittelt, heißt es von der Staatsanwaltschaft. In der Causa Optioment hat man unterdessen herausgefunden, dass die verlorenen Bitcoins wohl zu einer Firma in der Karibik geflossen sind, bevor sich ihre Spur verlor.