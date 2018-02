Spur der verlorenen Bitcoins führt in die Karibik

Während Optioment mit "zwei bis vier Prozent Rendite pro Woche" beworben wurde, werden für RCIID in einer Präsentation nun noch exorbitantere "100 bis 200 Prozent pro Monat" versprochen, so die "Presse". Gratis ist die Teilnahme an dem angeblichen "Ausgleichsfonds" aber auch nicht, ein Mitgliedsbeitrag wird gefordert. Optioment-Geschädigte tun also gut daran, nicht gleich in den nächsten Anbieter dubios hoher Renditen zu investieren.