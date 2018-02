Neuer Gamer-Grafikchip von Nvidia kommt bald

Kryptogeld-Szene hamstert Grafikkarten

Die hohe Nachfrage kommt allerdings mitnichten nur von Gamern. Auch Bitcoin-Schürfer hamstern die stärksten Modelle für ihre Rechenzentren. Der unangenehme Nebeneffekt für Gamer: Grafikkarten sind heute so teuer wie schon lang nicht mehr, gerade die stärkeren Modelle kosten heute oft mehr als 2016 bei der Markteinführung. Nvidia hat angesichts der Verknappung die Händler aufgerufen:„Verkauft an Gamer, nicht an Miner!“