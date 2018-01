Bitte an Handel: „Verkauft an Gamer, nicht Miner!“

Der aktuelle Hype um Bitcoin & Co. hat die Nachfrage nach leistungsstarken Grafikkarten unter sogenannten Schürfern der Kryptowährungen in die Höhe getrieben. Vielerorts sind bereits Grafikkarten vom Typ GeForce GTX vergriffen. Deren Hersteller Nvidia will den Verkauf daher nun beschränken und gibt die Devise aus: "Gamer first!"