Google zahlt Rekordpreis für Immobilie in New York

Im Jahr 2017 sei kein Immobiliengeschäft an diesen Wert herangekommen, berichtete die Zeitung. Das Gebäude, in dem einst die in den USA berühmten Oreo-Kekse produziert wurden, hat demnach 10.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Auf weiteren 100.000 Quadratmetern ist Platz für Büros. Der Zeitung zufolge ist Google bereits auf einigen Etagen Mieter in dem Gebäude.