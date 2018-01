Fitness-App Strava verrät geheime US-Militärbasen

"Eindeutige Bedrohung für die Sicherheit"

So entdeckte "Daily Beast"-Journalist Adam Rawnsley neben bekannten Positionen in Syrien etwa verdächtige Aktivitäten nahe einer möglichen CIA-Basis im somalischen Mogadischu. Andere mögliche Standorte wurden im Jemen und der afrikanischen Sahel-Region entdeckt. "Dies ist eindeutig eine Bedrohung für die Sicherheit“, so der deutsche Experte Tobias Schneider gegenüber der "Washington Post". "Sie können Zeichen von Leben sehen. Sie können sehen, wo eine Person eine Straße hinunterläuft, um zu trainieren. In einer der US-Basen in Tanf (Syrien, Anm.) kann man Leute im Kreis herumlaufen sehen." Doch auch russische Basen würden durch die Karte enttarnt, so Schneider.