Bitcoin-Blase platzt: Talsohle noch nicht erreicht

Der jüngste Preisanstieg sei nichts weiter als das Produkt intensiver Spekulation gewesen, zitiert der britische „Guardian“ Finanzexperten der Denkfabrik Capital Economics. „Die meisten Leute kaufen Bitcoins nicht, weil sie an eine Zukunft als globale Währung, sondern an den steigenden Wert glauben“, heißt es in einem Bericht der Ökonomen. Doch der Glaube an rasante Kursgewinne schwindet.