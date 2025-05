Merz kümmert sich nun um „Unordnung in der Welt“

„Die Welt ist so in Unordnung, dass sich ein deutscher Bundeskanzler mehr als bisher, viel mehr als in den vergangenen Jahrzehnten um die Außenpolitik und auch um die Europapolitik kümmern muss“, sagte er in der ARD. Der neue Kanzler hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, am ersten Tag seiner Amtszeit Paris und Warschau besuchen zu wollen. Sowohl Macron als auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte er bereits mehrfach getroffen. Seinem Vorgänger Olaf Scholz warf Merz als Oppositionsführer stets vor, dass er die Beziehungen zu beiden habe schleifen lassen.