Hagelunwetter: „Plötzlich brach die Hölle los“

Aus dem Südburgenland wurde am Sonntagnachmittag Unwetter gemeldet. In Deutsch-Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf) ließ der Hagel die Ortschaft fast winterlich erscheinen. Starker Regen und kräftige Gewitter kamen noch hinzu. In den nächsten Stunden könnte es zu weiteren Unwettern kommen.