Jungkriminelle schlagen zu, um der „Held“ zu sein

Junge Serientäter kommen nicht aus den Schlagzeilen – so stand am Dienstag etwa ein Quartett an Minderjährigen in Wels vor Gericht, das Spritztouren mit gestohlenen Autos unternommen haben soll. Was die jugendlichen Intensivtäter eint, hat der Linzer Uni-Professor Helmut Hirtenlehner erforscht und am Dienstagabend bei einem Vortrag der Oberösterreichischen Juristischen Gesellschaft präsentiert.