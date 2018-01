Bitcoin auf Talfahrt: Bricht nun große Panik aus?

Wie gewonnen, so zerronnen: Binnen zweier Monate hat sich der Bitcoin-Kurs zuerst auf 20.000 Dollar (rund 16000 Euro) verdoppelt - und rutschte jetzt wieder auf die Marke von 10.000 Dollar (rund 8000 Euro) ab. Die Cyber-Devise verbilligte sich am Mittwoch um sieben Prozent auf genau 10.000 Dollar. Bei Bitcoin-Investoren, von denen manche ihr ganzes Erspartes in die virtuelle Währung gesteckt haben, herrscht Verzweiflung. In einschlägigen Foren werden Nummern von Selbstmord-Hotlines ausgetauscht.