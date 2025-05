Konklave: Was muss der neue Papst mitbringen?

Wie lange die Wahl dauert, hängt davon ab, wann sich das erste Mal eine Zweidrittelmehrheit für einen der Kandidaten findet. Dieses Prozedere hat in der Geschichte auch schon über 1000 Tage – genauer gesagt zwei Jahre, neun Monate und zwei Tage – gedauert. Bei diesem Konklave im 13. Jahrhundert bekamen die Kardinäle gegen Ende nur noch Wasser und Brot serviert – in der Hoffnung, der Hunger würde die Entscheidung beschleunigen. Ganz so drastisch wird das heute nicht mehr gehandhabt, allerdings müssen die Kardinäle auch heute noch während der Papstwahl auf Pizza, Grappa und Co. verzichten.