Sager zu Vergewaltigung kostet General Top-Posten

Der 62-jährige General äußerte sich in einem Gespräch offenbar mit der Aussage, wenn eine Vergewaltigung unvermeidlich sei, solle man sich lieber entspannen und genießen („If rape is inevitable, relax and enjoy“). Ein entsetztes Mitglied des britischen Offizierskorps meldete diese sexistische Bemerkung. Der Bundeswehr wurde keine andere Wahl gelassen, als ein Disziplinarverfahren einzuleiten.