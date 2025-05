Mordopfer fand giftiges Pilzgericht „köstlich“

Der 50-jährigen Patterson werden Mord in drei Fällen sowie Mordversuch in einem Fall zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, ihre Gäste vorsätzlich vergiftet zu haben. Patterson selbst hat in allen Anklagepunkten auf unschuldig plädiert, ihr Anwalt spricht von einem „schrecklichen Unfall“. Der Fall hat in Australien und auch international für Aufsehen gesorgt, denn nur die Gastgeberin hatte das Mittagessen unbeschadet überstanden.