Ruf nach Regulierung schickt Bitcoin auf Talfahrt

Deutsche-Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling hält die Möglichkeiten zur Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin für begrenzt. Die Gruppe, die solche Cyber-Devisen austausche und handle, weiche bewusst dem staatlich regulierten und gesicherten System aus, sagte Wuermeling auf einer Veranstaltung in Frankfurt. In einigen Staaten will man den Kryptogeld-Handel trotzdem stärker regulieren, was die Bitcoin-Szene in Aufregung versetzt und die Kurse fallen lassen.