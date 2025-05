Die neuen Geschäfte des talentierten Herrn Kurz

Sebastian Kurz hat René Benko Türen geöffnet. Schon in seiner Zeit als Spitzenpolitiker, bis Ende 2021, hatte der damalige Kanzler den Signa-Gründer bei offiziellen Auslandsreisen mit an Bord. Ab 2022, mit Beginn seiner eigenen unternehmerischen Aktivitäten, stellte der Ex-Politiker dem Finanzjongleur internationale Kontakte zur Verfügung, vornehmlich im arabischen Raum. Es galt, neue Geldquellen für die damals bereits notleidende Signa-Gruppe zu erschließen. Schon bald zeigte sich Benko von den Kurz-Kontakten begeistert. Etwa am 29. April 2022, als er dem Altkanzler – offenbar in hoffnungsfroher Erwartung eines Geldregens aus der Golfregion – wenige Minuten vor Mitternacht folgende Nachricht übermittelte: