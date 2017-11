„Bitcoins sind die größte Blase unseres Lebens!“

Der Bitcoin hat seinen beispiellosen Höhenflug fortgesetzt und damit zugleich Warnungen vor einer Blase bei der Digitalwährung befeuert. Der Bitcoin knabberte am Mittwoch an wichtigen Handelsbörsen bereits an der Marke von 11.000 US-Dollar (rund 9.250 Euro) und war damit etwa 14 Mal mehr wert als noch zu Jahresbeginn.