Serena: Cinderella-Auftritt und Hall-of-Fame-Ehre

Ab in die Hall of Fame!

Und noch eine Ehre wird der 43-Jährigen zuteil: Sie wird in die „Hall of Fame“ des US-amerikanischen Olympischen Komitees aufgenommen. Williams holte in ihrer Tennis-Karriere – neben 23 Gran-Slam-Titeln – viermal Olympisches Gold, in Sydney 2000, Peking 2008 und London 2012, geholt, dreimal davon im Doppel mit ihrer Schwester Venus.