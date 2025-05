Ausfälle bei Magenta: Tausende Nutzer ohne Netz

Auf der Website allestörungen.at schnellten die Meldungen von Magenta-Kunden über Ausfälle in den frühen Morgenstunden in die Höhe, an die 8000 Nutzer meldeten Probleme. Den Kommentaren zufolge dürfte vor allem das mobile Internet betroffen sein, andere Nutzer berichteten jedoch auch von Problemen mit der Magenta-App.