Raubüberfall am Heimweg von der Polizeistation

Ein junger Wiener saß am 13. April in der Nähe des Wiener Kagraner Platzes auf einem Bankerl in der Sonne, als ein 15-Jähriger auf ihn zustürmte: „Gib mir dein Geld, hat er mir zugerufen“, sagt das Opfer gegenüber der „Krone“. Es brauchte zwei Berufsfeuerwehrmänner, die die Szene beobachteten und zur Hilfe eilten, um den Räuber – der mittlerweile ein Messer gezückt hatte – in die Flucht zu schlagen. Was die Beteiligten damals aufhorchen ließ: „Er hat gesagt, er ist gerade aus der Haft heraußen.“