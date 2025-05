Klaus Webhofer führt heuer durch „Sommergespräche“

Der 57-jährige Hochner-Preisträger wird ab 11. August erstmals in dieser Rolle das Gespräch mit allen Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien suchen und führen. Bis 8. September wird dann jeweils montags um 21.05 Uhr ein anderer Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin am Küniglberg erscheinen. Webhofer empfängt seine Gäste nach 2022 wieder einmal am ORF-Mediencampus, genießt also gleichsam einen Heimvorteil.