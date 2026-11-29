Handwerklich schlecht. Mit dem Babler-Mitleid in der „Zeit“ beschäftigt sich auch Claus Pándi in seinem Kommentar in der Montags-„Krone“. Er fragt sich, „welchen Narren das in Österreich vor allem für Universitätsprofessoren im Ruhestand aufliegende Hamburger Wochenblatt ,Die Zeit´an der SPÖ gefressen hat“. Ihr gehe es nicht um das Schicksal des von ihr zum „medialen Prügelknaben“ hochstilisierten und von seinen eigenen Genossen zum Rückzug gedrängten Parteichefs, vielmehr beklage die „Zeit“ in ihrer moralischen Belehrungsübung die „Macht und Schlagkraft des Kleinformats“. Wobei unserem Autor auch nicht entgeht, dass sich, wie er anmerkt, der Korrespondent des deutschen Blattes „in den vorletzten Sätzen seiner von oben herab geführten Predigt“ in seiner Logik verstolpere. Denn dieser schreibt, dass man Babler „für einen handwerklich schlechten Parteichef, Vizekanzler und Minister halten“ kann. Tja, da fragt man sich: Was wäre so falsch daran, wenn das „Kleinformat“ darüber berichtet, dass Babler ein (handwerklich) schlechter Parteichef, Vizekanzler und Minister ist?