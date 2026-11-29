Der Ortschef legte nach 14 Jahren sein Amt zurück. Auch, weil er sich auf seine Funktion des ÖVP-Klubobmanns im Burgenland konzentrieren möchte. Nachfolger ist der erst 24-jährige Maximilian Toth, der seinen Opa beerbt.
Wir reden hier von einer Marktgemeinde im Burgenland mit 960 Einwohnern. Ein Gedanke noch, und wir sind in China, wo ein Reissack umfällt. Aber: Es geht auch ein bisschen um Bernd Strobl, einen Ortskaiser, der nach 14 Jahren freiwillig abgedankt hat. Strobl, wer? Das ist das Schwergewicht der ÖVP, das sich fortan vollends auf die Rolle als Klubobmann konzentrieren will. Mahlzeit, Bernd!
10 schwarze, neun rote Stimmen
Der Nachfolger, dessen Opa Oskar Fencz von 1987 bis 2012 der Marktgemeinde als Ortschef vorgestanden war, wurde vom Gemeinderat erwartungsgemäß mit 10:9 Stimmen gewählt. Dazu sei gewusst: Über die Geschicke von Ollersdorf verfügen zehn Schwarze und neun Rote. Tanja Illedits bleibt selbstverständlich SPÖ-Vizebürgermeisterin.
Ein Bürgermeister für alle
Also lassen wir den neuen Ortschef reden. Was hat er denn alles vor mit Ollersdorf? „Ich danke dem Gemeinderat für das Vertrauen und Bernd Strobl für seinen langjährigen Einsatz für Ollersdorf“, sagt Maximilian Toth. „Ich will Bürgermeister für alle sein – auch für jene, die mir heute nicht ihre Stimme gegeben haben. Meine Hand ist ausgestreckt.“
Zwischenfrage, nur eine leise: War das Strobl nie?
„Ollersdorf ist ein Ort, an dem man gut leben kann. Was gut ist, werde ich verlässlich weiterführen. Gleichzeitig wünschen sich die Menschen Ruhe statt Streit und dass wieder miteinander geredet wird. Dafür will ich einen echten Neuanfang im Umgang miteinander. Mein Ziel ist ein neues Klima für Ollersdorf.“
Hat Bernd Strobl nie gestritten?
Sein Credo fasst Toth in zwei Sätzen zusammen: „Miteinander reden. Gemeinsam anpacken.“
Bernd Strobl schweigt.
Reden wir darüber
Der neue Bürgermeister plant eine Besuchstour durch alle Haushalte der Gemeinde. „Ein neues Klima beginnt mit dem Gespräch. Deshalb komme ich in den nächsten Wochen und Monaten zu den Menschen nach Hause – zu allen.“
Bernd Strobl schweigt.
Bis sich der ÖVP-Klubobmann doch zur Wortspende hinreißen lässt. „Die Jugend ist unsere Zukunft. Wir müssen in sie investieren. Ollersdorf ist das beste Beispiel.“
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