Ein Bürgermeister für alle

Also lassen wir den neuen Ortschef reden. Was hat er denn alles vor mit Ollersdorf? „Ich danke dem Gemeinderat für das Vertrauen und Bernd Strobl für seinen langjährigen Einsatz für Ollersdorf“, sagt Maximilian Toth. „Ich will Bürgermeister für alle sein – auch für jene, die mir heute nicht ihre Stimme gegeben haben. Meine Hand ist ausgestreckt.“