Zeichen der Menschlichkeit

Das Motto lautet: Jeder Beitrag zählt – unabhängig von seiner Höhe! „Kameradschaft, Zusammenhalt und Solidarität sind zentrale Werte des Feuerwehrwesens. Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, diese Werte zu leben und gemeinsam ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen“, so der Appell des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung und der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal.