Die Kameraden bitten um Spenden für einen Feuerwehrmann (38), der nach einem Schlaganfall auf Pflege angewiesen ist. Ohne Unterstützung wird er nur schwer über die Runden kommen!
Wenn Menschen in Not geraten, sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren prompt zur Stelle. Nicht selten, dass sie ihr Leben riskieren, um ein anderes zu retten. Nun ist es einer der Kameraden, der die Hilfe der Mitmenschen benötigt.
Schlaganfall mit 38!
Alexander Gludovatz ist seit 1. Jänner 2001 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal, engagiertes Kommandomitglied und leidenschaftlicher Feuerwehrwettkämpfer. Seit 25 Jahren stellt der heute 38-Jährige seine Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit. Nach einem Schlaganfall im Juni steht Alexander nun vor großen persönlichen und finanziellen Herausforderungen.
Mit vereinten Kräften
Um ihm eine geeignete, barrierefreie Wohnsituation zu ermöglichen und seine Familie bei den laufenden Pflege- und Therapiekosten finanziell zu entlasten, ruft das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal zu einer Spendenaktion auf. Freilich schließt sich die „Krone“ unterstützend an.
Zeichen der Menschlichkeit
Das Motto lautet: Jeder Beitrag zählt – unabhängig von seiner Höhe! „Kameradschaft, Zusammenhalt und Solidarität sind zentrale Werte des Feuerwehrwesens. Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, diese Werte zu leben und gemeinsam ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen“, so der Appell des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung und der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal.
Alexander selbst ist derzeit nicht in der Verfassung, sich zu bedanken. Aber er wird’s zu danken wissen.
Empfänger:
Alexander Gludovatz Spendenkonto
IBAN: AT31 3300 0000 0111 4487
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