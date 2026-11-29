Sonntag ist der erste Advent. Märkte stehen allerorts an. Hier ein paar Tipps, auch einer für die, die es süß mögen – und vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk für Süßmäuler brauchen!
Zum ersten Mal lädt man in Illmitz am 5. und 6. Dezember zum Adventdorf. „Ein festlich geschmücktes Adventdorf, funkelnde Lichter und der Duft von Glühwein und weihnachtlichen Köstlichkeiten sollen viele Gäste anlocken“, freut sich Bürgermeister Maximilian Köllner schon auf die Veranstaltung im Garten des Vereins- und Veranstaltungshauses in Illmitz. Die Illmitzer Vereine sorgen mit regionalen Spezialitäten, wie Räucherforelle, Balasn und original Illmitzer Leberkäse und viel Engagement für gemütliche Stunden in der Vorweihnachtszeit. Auch musikalisch wird einiges geboten. Jeweils von 16 bis 20 Uhr. (Genaues Programm: illmitz.info)
Benefiz-Weihnachtskläge in Podersdorf am See
Vor dem Gasthaus Kummer wird am 5.,6. und 8. Dezember zu den Benefiz-Weihnachtsklängen am See geladen. Die Erlöse der bereits traditionellen Veranstaltung kommt wieder der Kinderkrebshilfe zugute. Am Samstag kommt um 15.30 Uhr der Nikolaus, am Sonntag um 19 Uhr kann man einen Tanzscheinkurs mit Cosmo machen und am Dienstag treten unter anderem Blecharanka und die Edlseer auf.
Genaues Programm auf (podersdorfamsee.at). Wer es süß mag, ist bei Alice Hüttl richtig.
Süße Christbäume, Packerl & Co. von Alice Hüttl
Die Halbturnerin wollte immer eine Konditorei in Frankreich und hat diesen Wunsch jetzt etwas verkleinert nach Hause geholt.
Ihre Eltern haben ein „Bistro-Mobil“, in dem man französische Köstlichkeiten bekommt. Alice absolvierte die Masterclass für Patisserie und ergänzt Zwiebelsuppe & Co. jetzt mit süßen Kreationen, die fast zu schön zum Essen sind.
Ihre Weihnachtskollektion beinhaltet ein Geschenkspackerl, das nach Marzipan und Bratapfel schmeckt, einen Christbaum (Schoko-Lebkuchen), eine Christbaumkugel (Schoko, Maroni, Mandarine) und eine Weihnachtsmütze (Punsch, Orange, Himbeere.) Box kostet 28 Euro. Was es alles gibt und wie man bestellt auf aliceimzuckerland.at. Alice ist auch am 5.12. beim Markt der Erde in Parndorf dabei.
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