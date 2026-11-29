Zum ersten Mal lädt man in Illmitz am 5. und 6. Dezember zum Adventdorf. „Ein festlich geschmücktes Adventdorf, funkelnde Lichter und der Duft von Glühwein und weihnachtlichen Köstlichkeiten sollen viele Gäste anlocken“, freut sich Bürgermeister Maximilian Köllner schon auf die Veranstaltung im Garten des Vereins- und Veranstaltungshauses in Illmitz. Die Illmitzer Vereine sorgen mit regionalen Spezialitäten, wie Räucherforelle, Balasn und original Illmitzer Leberkäse und viel Engagement für gemütliche Stunden in der Vorweihnachtszeit. Auch musikalisch wird einiges geboten. Jeweils von 16 bis 20 Uhr. (Genaues Programm: illmitz.info)