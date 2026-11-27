Album zum Geburtstag

Es dürfte nicht das letzte Mal sein – und vielleicht ist es auch kein Zufall? – dass man vom Kult-Star in diesem Zusammenhang und Kontext hören und lesen wird und der PR schadet's auch nicht. Denn der Titel befindet sich auf dem neuen Album „Heino 38 – Schwarz-Rot-Gold“. . . es ist ein Geschenk, das der Star seinen Fans, aber auch sich selbst machen möchte. Am 13. Dezember hat Heino Geburtstag. Er wird 88 Jahre alt.