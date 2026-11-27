Nicht viel mehr als 24 Stunden dauerte es, bis danach auch schon wieder Schluss mit lustig war. Volkslied-Gigant Heino veröffentlichte mit „Erika“ einen Techno-Titel, der Zuhörer an ein Nazi-Lied erinnert. YouTube drehte ab, Heino und sein Manager Helmut Werner auf. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Millionenfach gestreamt und geteilt wurde „Erika“, der am Donnerstag veröffentlichte Techno-Song von Heino. Für viele erinnert der Titel stark an ein Lied aus der Nazi-Zeit. Den Wirbel nicht nachvollziehen kann der 87-jährige Wahl-Kitzbüheler und sein Manager Helmut Werner. „Die Schutzfrist des Liedes ist 2025 ausgelaufen. Somit ist der Text frei und rechtlich gesehen alles in Ordnung“, klärt Werner auf.
Videodreh im Feld voller Erikas
Für das Musikvideo drehte Heino mitten in die Lüneburger Heide (im deutschen Bundesland Niedersachsen) – dort, wo Hunderttausende Heidepflanzen (auch Erika genannt) blühen. So konnte auch optisch ein Kontext hergestellt werden. Auch das erregt freilich die Gemüter.
Zu viel jedenfalls für YouTube. Die Plattform drehte das Video mit Verweis auf die „Richtlinie zu Hassrede“ ab. Die stellt fest: „Hasserfüllte Überlegenheitsideologie fördernde Inhalte, in denen behauptet wird, dass eine bestimmte Gruppe einer anderen geschützten Gruppe überlegen sei, und in denen ausgehend davon Gewalt, Diskriminierung, Segregation oder Ausgrenzung gerechtfertigt wird, sind auf YouTube nicht erlaubt.“
In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes „Erika“ aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika“, beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.
Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.
Viele Medien berichten nun mit Verweis auf die Herkunft des Titels, dass es sich dabei um ein Marschlied der Nazis einst handelte. „Nur für uns nicht. Und es ist auch keine Neuinterpretation und schon gar keine Verherrlichung von braunem Gedankengut“, so Werner und Heino unisono. „Ich weise alle Nazi-Vorwürfe von mir zurück“, bekräftigt Heino nochmals. Man wolle einfach nur: „Ein Loblied auf die Lüneburger Heide und das Heidekraut“, singen.
Album zum Geburtstag
Es dürfte nicht das letzte Mal sein – und vielleicht ist es auch kein Zufall? – dass man vom Kult-Star in diesem Zusammenhang und Kontext hören und lesen wird und der PR schadet's auch nicht. Denn der Titel befindet sich auf dem neuen Album „Heino 38 – Schwarz-Rot-Gold“. . . es ist ein Geschenk, das der Star seinen Fans, aber auch sich selbst machen möchte. Am 13. Dezember hat Heino Geburtstag. Er wird 88 Jahre alt.
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