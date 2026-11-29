Ein 19-Jähriger begann Samstagfrüh eine Wanderung vom Schaidsattel in Richtung Hochobir. Den Gipfel erreichte er problemlos, jedoch gab es beim Abstieg zunehmende Schwierigkeiten …
Was als winterliche Wanderung begann, wurde im Laufe der Stunden zu einer zunehmend gefährlicheren alpinen Notlage für einen 19-Jährigen. Er hatte die Wanderung vom Schaidsattel in Richtung Hochobir bereits bis zum Gipfel gemeistert, stieß jedoch beim Abstieg auf wesentliche Herausforderungen.
Zum einen verlor er die Orientierung, da der Wind die Aufstiegsspur im Schnee zugeweht worden war. Mithilfe seines Mobiltelefons versuchte der junge Mann, den markierten Steig zu finden, geriet dabei jedoch in absturzgefährdetes Gelände. Als er erkannte, dass er sich daraus nicht mehr selbstständig befreien konnte, kontaktierte er seinen Vater. Dieser wiederum alarmierte die Einsatzkräfte.
Unverletzt, aber leicht unterkühlt
Daraufhin wurden vier Bergretter sowie ein Alpinpolizist mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ bis unterhalb der Nebelgrenze geflogen. Danach bestritten die Einsatzkräfte den Aufstieg zum 19-Jährigen zu Fuß. Da der Handyakku des jungen Mannes in der Zwischenzeit leer wurde, war dieser nicht mehr telefonisch zu erreichen.
Um 18.48 Uhr erreichte die Einsatzmannschaft den jungen Wanderer, welcher unverletzt, aber leicht unterkühlt war. Nach einer entsprechenden Erstversorgung wurde der 19-Jährige aus dem absturzgefährdeten Gelände gerettet und zur Eisenkappler Hütte gebracht. Um kurz vor 22 Uhr holte der Vater seinen Sohn dort ab.
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