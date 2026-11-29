Zum einen verlor er die Orientierung, da der Wind die Aufstiegsspur im Schnee zugeweht worden war. Mithilfe seines Mobiltelefons versuchte der junge Mann, den markierten Steig zu finden, geriet dabei jedoch in absturzgefährdetes Gelände. Als er erkannte, dass er sich daraus nicht mehr selbstständig befreien konnte, kontaktierte er seinen Vater. Dieser wiederum alarmierte die Einsatzkräfte.