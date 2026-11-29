Mehrere Polizeistreifen, darunter eine Diensthundestreife sowie das Einsatzkommando Cobra fuhren zum Wohnhaus und nahmen den 72-Jährigen fest. In weiterer Folge ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Anzeige auf freiem Fuß an. Der bedrohte Sohn und dessen Lebensgefährtin blieben unverletzt. Die zwei Schusswaffen des 72-Jährigen wurden sichergestellt.