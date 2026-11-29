Ein 72-jähriger Kärntner bedrohte am Samstagnachmittag seinen eigenen Sohn und dessen Lebensgefährtin mit dem Erschießen. Die beiden flüchteten in den Keller und alarmierten die Polizei.
Ein Streit in einer Kärntner Familie aus dem Bezirk Villach Land ist am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr so eskaliert, dass ein 72-Jähriger seinen eigenen Sohn (30) und dessen Lebensgefährtin (27) mit dem Erschießen bedroht hat.
Beide flüchteten vor dem 72-Jährigen und sperrten sich im Keller des gemeinsamen Wohnhauses ein. Von dort aus alarmierten sie telefonisch die Polizei und erklärten, dass der Kärntner im Besitz von Langwaffen war.
Mehrere Polizeistreifen, darunter eine Diensthundestreife sowie das Einsatzkommando Cobra fuhren zum Wohnhaus und nahmen den 72-Jährigen fest. In weiterer Folge ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Anzeige auf freiem Fuß an. Der bedrohte Sohn und dessen Lebensgefährtin blieben unverletzt. Die zwei Schusswaffen des 72-Jährigen wurden sichergestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.