Drei Polizeibeamte verletzt

Anstatt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, wurde der Steirer zunehmend aggressiv, weshalb er in weiterer Folge festgenommen wurde. Doch auch das nahm der Mann nicht einfach so hin und leistete erheblichen Widerstand. Er schlug wild um sich und trat nach den Beamten. Außerdem biss er einen der Beamten in die Hand.