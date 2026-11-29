Jede Partynacht ist einmal zu Ende, ob man möchte oder nicht. Ein 21-Jähriger wollte Samstagnacht aber partout nicht den Eingangsbereich eines Nachtlokals verlassen und wehrte sich auch gegen einschreitende Polizeibeamte.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ziehen viele feierwütige Menschen ausgelassen durch die Kärntner Nachtlokale. Ein 21-jähriger Mann aus der Steiermark trieb es dabei aber zu weit. Er widersetzte sich den Anweisungen des Türstehers eines Nachtlokals gegen 1 Uhr nachts, den Eingangsbereich des Lokals zu verlassen. Schließlich wurde eine Polizeistreife alarmiert.
Drei Polizeibeamte verletzt
Anstatt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, wurde der Steirer zunehmend aggressiv, weshalb er in weiterer Folge festgenommen wurde. Doch auch das nahm der Mann nicht einfach so hin und leistete erheblichen Widerstand. Er schlug wild um sich und trat nach den Beamten. Außerdem biss er einen der Beamten in die Hand.
Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.
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