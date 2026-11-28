Musik, märchenhafte Theateraufführungen und weitere Highlights machen den Advent in der St. Veiter Altstadt zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Auch der Krampus und der Nikolaus besuchen die Herzogstadt.
Mit dem ersten Schnee steigt auch die Weihnachtsstimmung – und diese lag bei der gestrigen Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der St. Veiter Altstadt förmlich in der Luft.
An allen vier Advent-Wochenenden erwartet die Besucher im Rahmen von „Lust auf Weihnacht“ ein buntes Programm mit Geschenkeschmiede, Mitmachzirkus und Konzerten. Zwischen den festlich geschmückten Markthütten lassen Karussell und Weihnachtszug Kinderaugen strahlen.
Besonders märchenhaft wird es mit den Theateraufführungen von „Alice im Wunderland“, „Der Lebkuchenmann“ oder „Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum“. Beim Christkindlspostamt in der Stadtbücherei können die Wünsche sicher abgegeben werden. Abends sorgen heimische Musiker wie The Silvertones, plus/minus [+/-] oder Julia Steen mit Live-Konzerten für stimmungsvolle Stunden.
Gewinnspiel, Bartl-Umzug und Besuch vom Nikolaus
Beim alljährlichen St. Veiter Weihnachtsgewinnspiel warten wieder tolle Preise auf alle, die zwischen 27. November und 21. Dezember in den teilnehmenden Geschäften in der Herzogstadt einkaufen. Verlost werden unter anderem City Cards im Wert von 800 Euro, ein Genusspaket rund um Taggenbrunn sowie ein Tattoo-Gutschein. Die Gewinner werden am 23. Dezember am Weihnachtsmarkt gezogen.
Am 5. Dezember ziehen beim traditionellen Bartl-Umzug schaurige Gestalten durch die Altstadt und sorgen für ein ordentliches Spektakel. Tags darauf wird es wieder besinnlicher: Der Nikolaus besucht die Stadt und zaubert mit kleinen Überraschungen vor allem den jüngsten Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Alle Informationen finden sie hier.
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