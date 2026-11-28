Gewinnspiel, Bartl-Umzug und Besuch vom Nikolaus

Beim alljährlichen St. Veiter Weihnachtsgewinnspiel warten wieder tolle Preise auf alle, die zwischen 27. November und 21. Dezember in den teilnehmenden Geschäften in der Herzogstadt einkaufen. Verlost werden unter anderem City Cards im Wert von 800 Euro, ein Genusspaket rund um Taggenbrunn sowie ein Tattoo-Gutschein. Die Gewinner werden am 23. Dezember am Weihnachtsmarkt gezogen.