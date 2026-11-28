Beim überqueren der Straße wurde der 28-Jährige vom Auto des 64-Jährigen erfasst. „Der 28-Jährige wurde durch den Aufprall mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Fußgänger schaffte es trotzdem noch selbstständig aufzustehen und sich auf die Bank einer Bushaltestelle zu setzen.