Gleich zwei St. Veiter haben am Freitag etwas zu tief ins Glas geschaut. Ein 64-Jähriger war mit dem Auto in Richtung Liebenfels unterwegs, als er mit einem Fußgänger (28) kollidierte. Der Mann wurde meterweit durch die Luft gesschleudert, überstand den Unfall aber zum Glück.
Beim überqueren der Straße wurde der 28-Jährige vom Auto des 64-Jährigen erfasst. „Der 28-Jährige wurde durch den Aufprall mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Fußgänger schaffte es trotzdem noch selbstständig aufzustehen und sich auf die Bank einer Bushaltestelle zu setzen.
Die durchgeführten Alkotests ergaben eine leichte Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers sowie eine schwere Alkoholisierung des Fußgängers. Der Fußgänger wurde versorgt, der 64-Jährige musste indes seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.
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