Schlag ins Gesicht

Als der Detektiv den Mann vor dem Geschäft anhalten wollte, schlug ihm dieser ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Dem Detektiv gelang es jedoch, den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und das Parfum sichergestellt.